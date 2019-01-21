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شاهد.. هذه الخلية جمعت في روسيا "صدقات" لداعش في سوريا

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تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي من تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش، نشطت في إقليم كراسنودار وجمهوريتي داغستان وأديغيا جنوبي روسيا وكانت تدار من سوريا.

وذكر الأمن الروسي، أن الخلية كانت تجمع الأموال وترسلها، إلى تنظيم داعش الإرهابي وأشار إلى أن الأموال كانت تجمع تحت مسمى "الصدقة" و"التبرعات الخيرية" وترسل إلى الدواعش في سوريا، وأن قيمة الدفعة الأخيرة من الأموال المجموعة والتي صودرت لدى الخلية بلغت 10 ملايين روبل، أي زهاء 150 ألف دولار.

المصدر: جهاز الأمن الفدرالي الروسي

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