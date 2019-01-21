لحظة إطلاق صواريخ سورية ضد أهداف إسرائيلية

شاهد الدفاعات الجوية السورية وهي تتصدي للهجمات الصاروخية الصهيونية

في غارة اليوم في هجمة نادرة في ضوء النهار عوضا عن الليل كما جرت العادة.



المدرعة الذي تطلق الصواريخ هي منظومة Buk-M2E

ترون أيضا مدرعات SA-9 Gaskin علي الجانب في المقطع.#سوريا#دمشقpic.twitter.com/roN7m02xdj