لحظة إطلاق صواريخ سورية ضد أهداف إسرائيلية
Sputnik
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاق الجيش السوري صواريخ من نوع "بوك" في تصد للغارة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي نهار الأحد.
شاهد الدفاعات الجوية السورية وهي تتصدي للهجمات الصاروخية الصهيونية— عالم القوميين (@manospheremania) 20 января 2019 г.
في غارة اليوم في هجمة نادرة في ضوء النهار عوضا عن الليل كما جرت العادة.
المدرعة الذي تطلق الصواريخ هي منظومة Buk-M2E
ترون أيضا مدرعات SA-9 Gaskin علي الجانب في المقطع.#سوريا#دمشقpic.twitter.com/roN7m02xdj
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