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الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من 30 صاروخا مجنحا وقنبلة موجهة إسرائيلية

لحظة إطلاق صواريخ سورية ضد أهداف إسرائيلية

فيديوهات

لحظة إطلاق صواريخ سورية ضد أهداف إسرائيلية
Sputnik
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاق الجيش السوري صواريخ من نوع "بوك" في تصد للغارة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي نهار الأحد.

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الدفاعات السورية تتصدى لغارات إسرائيلية وتسقط عشرات الصواريخ