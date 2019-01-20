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هدم أجزاء من المنزل المنكوب في مغنيتوغورسك الروسية

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هدم أجزاء من المنزل المنكوب في مغنيتوغورسك الروسية
vk.com / verstov.info
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أظهرت أشرطة فيديو تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عملية هدم جدار فاصل في المبنى السكني بمدينة مغنيتوغورسك في مقاطعة تشيليابنسك الروسية والذي تعرض لانفجار في أنبوب الغاز.

وظهرت في التسجيلات، عملية إزالة الجزء المتبقي من الطوابق التي تعرضت للسقوط بسبب قوة الانفجار.

وأعلنت السلطات المحلية، أن المحققين لم يعثروا على آثار متفجرات في موقع الحادث، وأن انفجار الغاز المنزلي، يبقى الاحتمال الرئيسي لسبب وقوع الحادث.

المصدر: وكالات 

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