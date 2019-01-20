وقفة احتجاجية أمام السفارة السويسرية في طهران ضد اعتقال الصحفية مرضية هاشمي

تجمع محتجون أمام السفارة السويسرية في طهران التي تتولى الشؤون القنصلية للولايات المتحدة لمطالبة واشنطن بالإفراج عن الصحفية مرضية هاشمي العاملة في قناة Press TV الإيرانية.

واعتقلت هاشمي التي ولدت في الولايات المتحدة، وقبل اعتناقها الإسلام حملت اسم ميلاني فرانكلين، لدى وصوله إلى مطار "سانت لويس لامبرت" الدولي، بولاية ميسوري، الأحد الماضي، كشاهد أساسي في تحقيق لم يكشف عنه.

وأثار اعتقال هاشمي إدانات من قبل مسؤولين إيرانيين وأجانب، من بينهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ورئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، ووزارة العدل الإيرانية، و"حزب الله" اللبناني.