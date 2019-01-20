 
مباشر
عاجل
عون: إسرائيل تواصل تهديداتها لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا وتخرق القرار 1701

شمس الكويتية تشعل جدلا برقص و"فستان جريء"

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcgh

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة شمس الكويتية، بعد ارتدائها فستانا مثيرا يكشف أجزاء من جسدها، وتقديمها وصلة رقص "جريء" في أحد الأعراس.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه الملابس "المثيرة" والرقص الجريء"  انتهاكا لعادات وتقاليد المجتمع العربي".

المصدر: "تويتر"

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بدء أعمال القمة العربية الاقتصادية في بيروت