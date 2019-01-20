شمس الكويتية تشعل جدلا برقص و"فستان جريء"

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة شمس الكويتية، بعد ارتدائها فستانا مثيرا يكشف أجزاء من جسدها، وتقديمها وصلة رقص "جريء" في أحد الأعراس.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه الملابس "المثيرة" والرقص الجريء" انتهاكا لعادات وتقاليد المجتمع العربي".

الحين تتوقعون اللي جابو شمس الكويتيه بزواجهم راضين عن نفسهم ؟ — ♊️ (@iivma22) ٢٠ يناير ٢٠١٩

المصدر: "تويتر"