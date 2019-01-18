شاهد: سباحة مرعبة مع أكبر قرش أبيض

تداولت صحيفة "ذا صن" البريطانية شريط فيديو يظهر سمكة قرش أبيض وهي تلتهم جثة حوت العنبر الميت.

ورصد الفيديو الغواصين وهم يسبحون جنبا إلى جنب مع السمكة الضخمة التي يعادل وزنها 2.5 أطنان ويبلغ طولها نحو 7 أمتار، وتلقب بـ"ديب بلو".

وذكرت "ذا صن" أن هذا الفيديو سُجل في يوليو الماضي، قبالة سواحل هاواي.

يعتبر الخبراء "ديب بلو" أكبر سمكة قرش أبيض في العالم، مشيرين إلى أنها تعيش نحو 5 عقود بالرغم من المخاطر التي كانت تلاحقها، مثل تلوث المياه والصيد غير القانوني.