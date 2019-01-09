البشير يرقص وسط مؤيديه ويحييهم بخطاب حماسي

رقص الرئيس السوداني عمر البشير، بعد أن ألقى خطابا حماسيا وسط مؤيديه عقب عدة أيام من الاحتجاجات التي ضربت البلاد.

ووقف البشير على المنصة الخاصة التي ألقى منها خطابه، وأمسك بالعصا ورقص رقصته المشهورة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرقص فيها البشير، حيث رقص من قبل برفقة عصاه التي استخدمها في عدة مناسبات لأغراض متعددة، رقصا تارة، وتهديدا تارة، وفرحا تارة أخرى.

المصدر: RT