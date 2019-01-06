بوتين يزور مركزا لرعاية الأطفال الميؤوس من حالتهم

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مركز رعاية الأطفال الميؤوس من حالتهم، في مدينة بطرسبورغ، حيث أكد تخصيص أموال للرعاية الملطفة، بانتظام من الميزانية الفيدرالية بدءا من عام 2019.

وتفقد رئيس الدولة مرافق المركز، وتحدث مع الموظفين والمرضى، وهنأ الجميع في العام الجديد وعيد الميلاد، وقدم لهم هدايا أيضا.

ويقدم المركز، الرعاية لأكثر من 250 قاصر من بينهم 23 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 عاما، على مدار 24 ساعة في اليوم.

ويهدف النشاط الرئيسي للمركز، إلى التخفيف الألم عن الأطفال الميؤوس من حالتهم، وتخفيف المظاهر الخطيرة الأخرى في مرحلة ما بعد استنفاد إمكانيات العلاج الجذري.

المصدر: وكالات