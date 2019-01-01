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نتنياهو يلعب كرة القدم على شواطئ البرازيل

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قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزهة على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو خلال زيارته الرسمية إلى البرازيل.

وشارك نتنياهو يوم الأحد مرتادي الشاطئ المحليين لعبة كرة القدم.

وتوجه نتنياهو الخميس الماضي إلى البرازيل في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى هذا البلد لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد جاير بولسونارو، وتستغرق زيارته خمسة أيام.

المصدر: رابتلي

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