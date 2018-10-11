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شاهد.. لحظة إطلاق صواريخ باليستية من غواصات روسية

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أجرت القوات الاستراتيجية النووية الروسية بإيعاز من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين إطلاقات تدريبية -عسكرية للصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الاستراتيجية النووية تدربت، ضمن تلك المناورات، على إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة وقذائف موجهة من مياه بحري  بارنتس وأوخوتسك، بواسطة الغواصات فضلا عن الطائرات الطويلة المدى المنطلقة من القواعد العسكرية الجوية "إينغيلز" و"أوكراينكا" و"شايكوفكا".

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