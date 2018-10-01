فيديو جديد لإنقاذ ركاب "الطائرة المعجزة"

تداولت وسائل إعلام مقطعا مصورا جديدا يظهر أفرادا من البحرية الأمريكية يساعدون في إنقاذ ركاب الطائرة "المعجزة"، التي سقطت في المياه قرب دولة ميكرونيزيا، دون وقوع ضحايا.

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة "آير نيوجيني" للطيران جزئيا يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد غرقها في بحيرة قبالة مطار تشوك، إحدى ولايات دولة ميكرونيزيا التي تقع غربي المحيط الهادئ.

وقالت شركة الطيران إن الطائرة المنكوبة كانت تقل على متنها 35 راكبا بالإضافة إلى طاقم مكون 12 فردا، لكن رغم ذلك فقد أنقذ جميع الركاب وهو ما اعتبر "معجزة".