البحرين تستقبل السيسي على أنغام "رأفت الهجان"

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشكل مختلف إذ تفقدا حرس الشرف على أنغام المقطوعة الخاصة بمسلسل "رأفت الهجان".

وجاء الاستقبال الرسمي في البحرين، وفق البروتوكولات المتبعة، حيث بدأ عزف السلام الوطني، ومن ثم بدأ الزعيمان تفقد حرس الشرف، وصاحب ذلك عزف لموسيقى المسلسل المصري "رأفت الهجان".

ورغم عدم وجود تفسير رسمي لدى الجانب المصري بشأن وجود المقطوعة الموسيقية للمسلسل، إلا أن الوفد المصري عد الأمر نوعا من التقدير والحفاوة بالسيسي والشعب المصري.

المصدر: وكالات