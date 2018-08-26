فيديو.. لص يقضي على شريكه بضربة واحدة في لندن!

رصدت كاميرا للمراقبة مثبتة أمام أحد المحلات التجارية في العاصمة البريطانية لندن، محاولة سرقة فاشلة انتهت قبل بدايتها، بطريقة مأساوية.

ويظهر في الفيديو ثلاثة لصوص كانوا على متن دراجة نارية توقفت أمام واجهة أحد المحلات التجارية وترجل منها اثنان، تقدم أحدهم بشكل سريع لكسر الواجهة في محاولة للدخول إلى المكان، فيما قام الآخر من خلفه برمي قطعة ثقيلة بقوة على واجهة المحل، ولسوء حظ اللصوص ارتطمت القطعة بشكل مباشر برأس زميله الذي فقد الوعي تماما وسقط أرضا. ما دفع أصدقاءه للهروب من المكان بعد قدوم أحد حراس المبنى، وتركوا شريكهم لقدره المحتوم.

المصدر: نوفوستي