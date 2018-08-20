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شاهد.. رجل نصف عار هائج يشبع أربعة رجال شرطة ضربا ولكما!

فيديوهات

شاهد.. رجل نصف عار هائج يشبع أربعة رجال شرطة ضربا ولكما!
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تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لمواجهة عنيفة بين رجل و4 أفراد الشرطة في مدينة رالي بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

وانهال 4 من أفراد الشرطة بالضرب على المدعو فريدريك هال (44 عاما) بعد إبدائه مقاومة عنيفة أثناء محاولة توقيفه.

ويواجه المواطن تهما بمقاومة ممثلي السلطة والاعتداء على موظف في أجهزة السلطة وإصابة آخر، بينما تطالب عائلته بتحقيق شفاف.

المصدر: قناة ABC11

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