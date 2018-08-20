// 26.06.2018 по тикету 15478
شاهد.. رجل نصف عار هائج يشبع أربعة رجال شرطة ضربا ولكما!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kobh
تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لمواجهة عنيفة بين رجل و4 أفراد الشرطة في مدينة رالي بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.
وانهال 4 من أفراد الشرطة بالضرب على المدعو فريدريك هال (44 عاما) بعد إبدائه مقاومة عنيفة أثناء محاولة توقيفه.
ويواجه المواطن تهما بمقاومة ممثلي السلطة والاعتداء على موظف في أجهزة السلطة وإصابة آخر، بينما تطالب عائلته بتحقيق شفاف.
المصدر: قناة ABC11
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)