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شاهد .. إجلاء 130 شخصا من سيارات غمرتها مياه الفيضانات

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قام رجال الإنقاذ بإجلاء 130 شخصا من سيارات غرقت في مياه الفيضانات، في شوارع مدينة لفوف بغرب أوكرانيا القريبة من الحدود مع بولندا.  

وشهدت المنطقة الليلة الماضية، هطول أمطار غزيرة جدا وغمرت المياه العديد من شوارع المدينة وجعلت حركة المرور صعبة  جدا.

وتقول السلطات، إن نسبة الأمطار التي هبطت يوم الجمعة بلغت 28% من المعدل الشهري.

وتسبب تدهور الأحوال الجوية في المنطقة بوقوع العديد من حوادث السير وسقوط الأشجار وتلف المحاصيل الزراعية.

المصدر: وكالات


 

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