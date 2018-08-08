// 26.06.2018 по тикету 15478
وحضرت المأدبة إيفانكا ترامب وزوجها جارد كوشنر كما حضرتها قرينة الرئيس ترامب ميلانيا.
شاهد غداء ترامب على شرف أصحاب الشركات الكبرى
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استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مالكي ومديري الشركات الكبرى مثل "PepsiCo"، و"FedEx" و"Boeing" و"Mastercard" في مأدبة داخل منتجع للغولف يملكه ترامب في بدمينستر.
وحضرت المأدبة إيفانكا ترامب وزوجها جارد كوشنر كما حضرتها قرينة الرئيس ترامب ميلانيا.
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