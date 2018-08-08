لأول مرة منذ 50 عاما أجراس ساعة باب الفرج التاريخية في حلب تدقّ من جديد

بعد توقفها لأكثر من خمسين عاما، دقت ساعة حلب الشهيرة في باب الفرج إعلانا عن الانتصار على الإرهاب في سوريا، وإيذانا بإعادة انطلاق عجلة الحياة في هذه المحافظة السورية المهمة.

وقال مدير مشروع إعادة تشغيل الساعة طريف عطورة في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، إن الساعة بنيت بالحجارة الحلبية الجميلة وعلى يد معلم بناء حلبي بهندسة بديعة منذ 117 عاما، وقدرت كلفتها عام 1898 بزهاء 1500 ليرة ذهبية.

وأضاف عطورة أنه تم تركيب وإحضار آلة الساعة الميكانيكية وهي إنجليزية الصنع من نفس ماركة الشركة المصنعة لساعة بيغ بن والتي تعد تحفة أثرية بحد ذاتها.

وأفادت الصحيفة السورية بأنه وأثناء الصيانة والترميم للبرج الذي تضرر خلال الحرب، تم الكشف عن العديد من الآثار التي تعود إلى حقب زمنية متفاوتة ولأكثر من 400 عام في محيط الساعة، كما تم اكتشاف القناة الرومانية "حيلان" التي تمر بجانب الساعة.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية