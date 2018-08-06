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شابة تركية نحيلة تأكل 255 سيخ كباب!

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تمكنت الشابة سيرين إلماز البالغة من العمر 21 عاما وتزن 44 كيلوغراما من الفوز بتحدي أكل 255 سيخ كباب داخل مطعم في مدينة أنطاكيا التركية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وحاول أقارب وأصدقاء سيرين في بداية التحدي ثنيها عن متابعة المسابقة مع رجال ذي أجسام كبيرة، لكنها كانت عنيدة ومصممة على الفوز.

وفاجئت الشابة التركية النحيفة القوام الحضور بأكلها الكباب مع الخبز خلال 23 دقيقة فقط. 

المصدر:life.ru

// 26.06.2018 по тикету 15478

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