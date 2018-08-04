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العراق.. اندلاع حريق في قلعة أربيل التاريخية

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العراق.. اندلاع حريق في قلعة أربيل التاريخية
بغداد
حريق في قلعة أربيل
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نشرت نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر نشوب حريق ضخم في عدد من المحلات داخل سوق (القيصرية) وسط قلعة مدينة أربيل.

وقال مدير الدفاع المدني في أربيل العميد شوان عبدالقادر إن "تزاحم الناس يجعل مهمة السيطرة على الحريق صعبة، ومن المؤسف أنهم لا يتعاونون معنا بل يتسببون فقط في زحام يعيق عملنا".

وذكر نشطاء، بأن فرق الدفاع المدني طلبت مساعدة الشرطة لتفريق الناس لكي تتمكن من السيطرة على الحريق.

وشب الحريق في محلات تبيع الملابس وتعرف بسوق (سيبيران)، وخلفت النيران أضرارا مادية دون وقوع أي خسائر بشرية.

ولم يذكر لحد الآن أسباب وقوع الحريق، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سببه حدوث تماس كهربائي.

المصدر: وكالات

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