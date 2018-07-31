// 26.06.2018 по тикету 15478
بالفيديو.. إنقاذ متسلق جبال روسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl9l
عثرت القوات الجوية الباكستانية الثلاثاء 31 يوليو على متسلق الجبال الروسي ألكساندر غوكوف الذي قضى أسبوعا كاملا محاصرا في إحدى القمم بسلسلة جبال قراقرم في باكستان.
وتم نقله الى المستشفى حيث يقال إن حالته الصحية حرجة. يذكر أن ألكساندر كان مع زميله سيرغي غلازونوف أثناء صعوده الى القمة والأخير لقي مصرعه هناك في ظروف غير واضحة حتى الآن.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)