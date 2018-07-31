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بالفيديو.. إنقاذ متسلق جبال روسي

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عثرت القوات الجوية الباكستانية الثلاثاء 31 يوليو على متسلق الجبال الروسي ألكساندر غوكوف الذي قضى أسبوعا كاملا محاصرا في إحدى القمم بسلسلة جبال قراقرم في باكستان.

وتم نقله الى المستشفى حيث يقال إن حالته الصحية حرجة. يذكر أن ألكساندر كان مع زميله سيرغي غلازونوف أثناء صعوده الى القمة والأخير لقي مصرعه هناك في ظروف غير واضحة حتى الآن.

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