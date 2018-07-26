فيديو.. بوتين يذكر أردوغان بدعوته إلى العشاء خلال لقاء في جوهانسبورغ

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة بريكس في جوهانسبورغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية، منها الأزمة السورية.

وخاطب بوتين نظيره التركي مازحا "وعدتم بدعوتي لمطعم... واتفقنا على أننا سنأكل سوية أطباقا من اللحوم الروسية بعد سماحكم باستيراد منتجات اللحوم من روسيا للسوق المحلية".

بدوره، رد أردوغان مؤكدا أن دعوته لا تزال قائمة، وأضاف: "سأنتظركم بكل سرور".

المصدر: RT