موسيقار روسي يعزف على البيانو لملك تايلاند 10 ساعات متواصلة!

مع اقتراب عيد ميلاد الملك التايلاندي راما العاشر قررت الجالية الروسية في تايلاند تهنئة العاهل على طريقتها الخاصة حيث استعانوا بالموسيقار إيفان شارابوف ليعزف على البيانو للملك.

وجاءت الحفلة الموسيقية في مركز معارض في العاصمة بانكوك حيث عزف شارابوف لعشر ساعات على التوالي، وضمت الحفلة مؤلفات الملحنين بيوتر تشايكوفسكي وسيرغي رخمانينوف ويوهانس برامس وفريدريك شوبان وغيرهم.