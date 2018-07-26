هل أخطأ زعماء "بريكس" أثناء التصوير؟

أثارت تحركات زعماء دول "بريكس" أثناء مراسم التصوير الرسمية خلال قمة المجموعة في يوهانسبرغ اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام.

ووقف الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينغ بينغ بجانب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا باعتباره رئيس الدولة التي تترأس المجموعة وتستضيف القمة، وبعد ذلك وقف إلى جانبه رئيس البرازيل ميشال تامر ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وبسبب هذه التحركات طرحت وسائل إعلام ترجيحات مختلفة، حيث تحدث البعض عن خطأ الزعماء، حيث لم يقف أي واحد منهم مقابل علم بلاده الذي كان خلفه.

كما لفتت وسائل الإعلام الانتباه إلى إزالة اللوحات بأسماء الزعماء أثناء التصوير، معتبرة أن ذلك قد يكون أيضا بسبب خطأ تنظيمي.