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سمكة عملاقة تلتهم سمكة قرش أمام ناظري الصيادين

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فاجأت سمكة عملاقة تزن 222 كيلوغراما، على الأقل، مجموعة من الصيادين كانوا يحاولون اصطياد سمكة قرش طولها حوالي 1.5 متر.

وانقضت هذه السمكة العملاقة على القرش بسرعة فائقة والتهمتها، وقالت صحيفة Independent، إن الحادث وقع على بعد 20 ميلاً من شاطئ مدينة إيفرجليدز (في ولاية فلوريدا ).

وذكرت أن السمكة المهاجمة من نوع الهامور Epinephelus وتوجد هذه الأسماك، في أعماق المحيط الأطلسي.

المصدر: لينتا رو

 

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