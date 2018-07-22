تلاسن فظّ يشعل اشتباكا بالأيدي أخمدته فتاتان كانتا في مجمع المتناحرين

اندلعت مشادّة كلامية حامية الوطيس بين ثلاثة شبان على إحدى شارات المرور في مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا الروسية، سرعان ما تحولت إلى عراك جماعي تمكن أحد المارة من تسجيله.

شرارة العراك، انطلقت إثر تلاسن شديد اللهجة بين رجلين، تطور إلى اشتباك بالأيدي بين خصمين، انخرط فيه ثالث، وفضّته فتاتان كانتا في مجمع المتخاصمين.

وبلا طول سيرة، بادر أحد إلى اقتناص فرصة تسجيل وقائع الاشتباك، ونشر التسجيل على الإنترنيت للتلقفه وسائل الإعلام، ووكالة "نوفوستي" بينها.