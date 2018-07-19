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فرنسا تزاوج بين الطائرة والقطار

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قدمت شركة Akka Techonologies الفرنسية، مشروعا لآلية هجينة تتكون من طائرة وقطار، تحت اسم،Link & Fly  . ونشرت الشركة على موقعها في "يوتيوب" شريط فيديو لتصميمها الجديد.

ويبدو واضحا من اللقطات، أن Link & Fly  عند الهبوط، تسحب أجنحتها وتواصل سيرها على الطريق كآلية عادية.

ومن حيث الحجم والمقاييس، يمكن مقارنة الآلية، مع طائرة إيرباص A320 : فطول الجناحين يبلغ 49 مترا وطول الهيكل 34 مترا وارتفاعه 8 أمتار. وتتسع الآلية لـ 160 راكبًا.

وتتوقع الشركة، أن يسمح التصميم الجديد في حل مشكلة الازدحام على طرقات النقل العام ويحل مشكلة انتقال الركاب من المدن الى المطارات التي غالباً ما تكون في الضواحي. وتتأمل الشركة أن يخفف استخدام مشروعها الجديد، من عدد الحوادث

المصدر: نوفوستي

 

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