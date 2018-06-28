ميلانيا ترامب تزور عائلات المهاجرين للمرة الثانية

زارت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب عوائل المهاجرين على الحدود الأمريكية بمدينة تاكسون في ولاية أريزونا.

وقالت ترامب: "أنا هنا لدعمكم وتقديم كل ما هو بإمكاني لمساعدتكم".

وكانت هذه الزيارة الثانية لها لمراكز الاستقبال المؤقت للمهاجرين على الحدود، وذلك وسط انتقادات شديدة للرأي العام لسياسات زوجها في مجال الهجرة.

المصدر: AP