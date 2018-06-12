تدافع مراسل ومصور قرب "وحش" ترامب

تنافس مصور مع مراسل تلفزيوني، على مكان مناسب، بالقرب من سيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تحمل لقب "الوحش" ( The Beast).

وحدث ذلك عندما قام ترامب بعرض سيارته على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على هامش قمة كيم- ترامب الجارية في سنغافورة.

ونشرت The Straits Times شريط فيديو حول ذلك في حسابها على تويتر.

وفي الشريط بدا المصور وهو يحاول تصوير الزعيمين لكن رجل أمن دفعه ونادى على مراسل تلفزيوني ليقف مكانه فهرع الأخير ودفع المصور في جنبه الأيسر، لكن المصور لم يبد أي رد فعل على تصرف زميله وواصل التقاط الصور.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين