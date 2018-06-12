ترامب يستعرض "وحشه" أمام كيم جونغ أون

عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إحدى سياراته من طراز كاديلاك التي تحمل اسم "الوحش" (The Beast).

وخرج الزعيمان الأمريكي والكوري الشمال، بعد غذاء العمل، إلى الشارع وقام الحرس بفتح باب السيارة وبعد ذلك نظر كيم إلى ما في داخلها.

وبعد ذلك توجه دونالد ترامب وكيم جونغ أون، إلى مبنى فندق Capella، حيث تعقد قمة كيم -ترامب التاريخية.

ويثير الانتباه، أن سيارات الموكب الأمريكي فقط تقف أمام مدخل الفندق، بما فيها سيارتان رئاسيتان متشابهتان.

المصدر: تاس

ادوارد سافين