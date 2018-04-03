هندي فارق الحياة وهو يرقص على المسرح
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأساوي للحظة وفاة رجل أعمال أثناء رقصه على المسرح في حفل لتوزيع جوائز أقيم شمالي الهند.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رجل الأعمال الهندي فيشنو بيندي، 53 عاما، كان حضر الحفل، ثم تقدم صوب المنصة حتى يرقص أمام الحضور.
ولم تستمر رقصة الرجل سوى ثوان حتى بدأ بفقدان توازنه وسقط على الأرض، وسط ذهول المدعوين.
المصدر: وكالات
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