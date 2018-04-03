بوتين وأردوغان يطلقان مشروع محطة "أكويو" الكهروذرية

أذن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان عبر جسر تلفزيوني اليوم الثلاثاء ببدء أعمال البناء في أول محطة كهروذرية تركية في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وستقوم شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية بتنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذ المرحلة الأولى منه في عام 2023.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في تركيا، ويتضمن بناء 4 مفاعلات تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها 1200 ميغاواط بكلفة 20 مليار دولار.