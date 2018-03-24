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اللحظات الأولى بعد استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية بعبوة ناسفة

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظات الأولى بعد عملية تفجير سيارة مفخخة في منطقة رشدي وسط الإسكندرية، في شارع المعسكر الروماني، التي أودت بحياة شخص وإصابة آخرين.

وقالت مصادر أمنية إن الانفجار استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر.

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