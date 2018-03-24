اللحظات الأولى بعد استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية بعبوة ناسفة
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظات الأولى بعد عملية تفجير سيارة مفخخة في منطقة رشدي وسط الإسكندرية، في شارع المعسكر الروماني، التي أودت بحياة شخص وإصابة آخرين.
وقالت مصادر أمنية إن الانفجار استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر.
📻🔉..Breaking News...🕩📻— Dawan Media...DM. (@Nuh1) March 24, 2018
Egypt: Explosion rocks Alexandria's Stanley neighbourhood
Blast occurred near Tolip Hotel in the Stanley neighborhood of coastal Alexandria, witness reports say. https://t.co/1nLkNexLvZpic.twitter.com/sCzd0cRZp3
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