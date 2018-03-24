من بينهن أم قصي العراقية.. ميلانيا ترامب تكرم النساء الأكثر شجاعة في العالم

سلمت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، أمس الجمعة، مجموعة من النسوة من دول مختلفة، جائزة وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018، التي تمنح لأكثر النساء شجاعة في العالم.

ومن بين المكرمات كانت العراقية علية صالح خلف، التي يعرفها الجميع بلقب "أم قصي".

ومنحت السيدة خلف هذه الجائزة تقديرا لها، بعد أن أنقذت 25 عراقيا من طلبة الكلية العسكرية "سبايكر" بتكريت في العراق وآوتهم في منزلها، خوفا من وقوعهم في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يسيطر على تلك المنطقة في عام 2014.

المصدر: رابتلي