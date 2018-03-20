ترامب: السعودية ثرية جدا وستعطي الولايات المتحدة بعضا من هذه الثروة

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباحثات في البيت الأبيض، في أول زيارة للأمير السعودي إلى الولايات المتحدة منذ أن أصبح وليا للعهد.

وقال ترامب خلال اللقاء: "شرف لنا أن نستضيف ولي العهد السعودي والوفد المرافق له، الذي أعرف الكثير منهم"، مضيفا "العلاقة (بين البلدين) في أقوى درجاتها على الإطلاق ونفهم بعضنا البعض".

وتابع: "السعودية بلد ثري جدا وستعطي الولايات المتحدة بعضا من هذه الثروة، كما نأمل، في شكل وظائف وشراء المعدات العسكرية".

المصدر: وكالات