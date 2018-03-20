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سليماني بين "المقبرة والشكولاته" والتأويلات المريبة

فيديوهات

سليماني بين
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تدول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تعامل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني مع طفلة قدمت له قطع من الشكولاته أو الحلوى.

وذُكر أن المقطع صور خلال زيارة سليماني مقبرة في مدينة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران.

 

اللواء قاسم سليماني أدخل يده في كيس قدمته الطفلة وأخرج منه قطعة نزع غطاءها ووضعها في فم الطفلة، وأخذ مرافقوه أيضا من الكيس قطع من الشكولاته.

اللافت أن الكثير من المعلقين عزوا تصرف سليماني إلى خوفه من الاغتيال، وذهب البعض بعيدا في شكوكه مشيرا إلى اللواء ارتعب من الطفلة وارتاب بها ولذلك لم يأكل ما قدمته له.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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