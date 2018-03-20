سليماني بين "المقبرة والشكولاته" والتأويلات المريبة
تدول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تعامل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني مع طفلة قدمت له قطع من الشكولاته أو الحلوى.
وذُكر أن المقطع صور خلال زيارة سليماني مقبرة في مدينة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران.
#یابوفقط_سلیمانی— دایان یلمه -ترکمن (@dayan_turkmen) March 15, 2018
سردارکودک کش درسوریه حتی حاضرنبود ازدست دخترخردسالی شکلات گرفته بخورد
می ترسید که مسموم شده باشد شکلات را گذاشت تو دهن دخترخانم#براندازمpic.twitter.com/lChQX6rSmF
اللواء قاسم سليماني أدخل يده في كيس قدمته الطفلة وأخرج منه قطعة نزع غطاءها ووضعها في فم الطفلة، وأخذ مرافقوه أيضا من الكيس قطع من الشكولاته.
اللافت أن الكثير من المعلقين عزوا تصرف سليماني إلى خوفه من الاغتيال، وذهب البعض بعيدا في شكوكه مشيرا إلى اللواء ارتعب من الطفلة وارتاب بها ولذلك لم يأكل ما قدمته له.
المصدر: تويتر
محمد الطاهر