ميلانيا تكاد تسقط في طريقها إلى مروحية

تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إنقاذ زوجته ميلانيا من السقوط أثناء سيرهما متوجهين لصعود المروحية الخاصة بالرئاسة.

وأظهر تسجيل مصور الزوجان وهما يسيران عبر حديقة، وعند اقترابهما من المروحية الخاصة بالرئيس الأمريكي، تعثرت ميلانيا وكادت أن تسقط، لولا سرعة بديهة ترامب، الذي أمسك بها وحال دون ذلك.

وأكمل الزوجان طريقهما إلى المروحية، التي حلقت بهما عقب ذلك إلى ولاية نيو هامبشير، حيث سيلقي كلمة في جامعة هناك.

المصدر: RT