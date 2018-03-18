الرئيس السوري يزور جبهات القتال في الغوطة الشرقية

نشرت صفحة الرئاسة السورية على موقع "فيسبوك" فيديو للرئيس السوري بشار الأسد وهو على جبهات القتال في غوطة دمشق الشرقية.

وخاطب الأسد الجنود الذين زارهم قائلا: "أنتم اليوم تخوضون معركة العالم ضد الإرهاب.. وليس معركة سوريا فقط.. وكل رصاصة أطلقتموها لقتل إرهابي، كنتم تغيرون بها ميزان العالم.. وكل سائق دبابة كان يتقدم متراً للأمام كان يغير الخريطة السياسية للعالم"..

المصدر: الرئاسة السورية