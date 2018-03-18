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إقبال كبير للناخبين على مراكز الاقتراع في موسكو

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إقبال كبير للناخبين على مراكز الاقتراع في موسكو
Sputnik Anton Denisov
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شهدت مراكز اقتراع العاصمة الروسية موسكو إقبالا كبيرا من قبل الناخبين الروس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي بدأت في روسيا صباح اليوم الأحد.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما بلغ عددها في موسكو وحدها 3620 مركزا.

وأفادت لجنة الانتخابات الرئاسية في موسكو إلى أن نسبة الإقبال في المدينة وحتى الساعة الـ10 صباحا بلغت 5.98%، مقابل 3.7% في انتخابات 2012.

المصدر: وكالات

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