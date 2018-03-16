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لحظة انهيار جسر فلوريدا على السيارات

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لحظة انهيار جسر فلوريدا على السيارات
Reuters Joe Skipper
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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة انهيار جسر للمشاة مساء الخميس في جامعة فلوريدا بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد قالت مساء الخميس، إن قتلى وجرحى سقطوا في انهيار جسر للمشاة في جامعة فلوريدا الدولية بمدينة ميامي.

وكان قد افتتح الجسر الذي يزن 950 طنا، يوم السبت الماضي، ووفقا لبعض المعلومات التي نشرها موقع جامعة فلوريدا (FIU) حول الجسر، فقد بلغت تكلفة بنائه 14.2 مليون دولار وقد موّل بمنحة من وزارة النقل الأمريكية.

المصدر: وكالات

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