مرشحة الرئاسة الروسية تبكي أثناء مناظرة تلفزيونية

لم تتمالك مرشحة الرئاسة الروسية كسينيا سويتشاك نفسها وبدأت تجهش في البكاء خلال مناظرة تلفزيونية عرضت على شاشة التلفزيون.

وأثناء المناظرة، وسط نقاش حاد وتعالي الأصوات بين المرشحين الرئاسيين، أكدت سويتشاك أن المرشح الليبرالي فلاديمير جيرينوفسكي يهينها باستمرار خلال المناظرات ولا يسمح لها بقول كلمة واحدة، وهو ما دفع جيرينوفسكي للسخرية منها عندما بدأت بالبكاء.

وقال جيرينوفسكي لها: "إبك يا كسينيا.. أمك ستأتي"، وهو ما دفع سويتشاك إلى مغادرة المناظرة وهي تجهش في البكاء.

المصدر: RT