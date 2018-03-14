شاهد هيلاري كلينتون حافية القدمين في الهند خوفا من الانزلاق!

رصدت الكاميرات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أثناء زيارتها لقصر تاريخي في مدينة "ماندو" الهندية، في إطار زيارة للهند.

وأظهرت الكاميرا كيف كادت كلينتون أن تنزلق مرتين على درج القصر التاريخي، ما دفع مرافقيها للإمساك بها، في حين قررت في النهاية نزع حذائها خوفا من الانزلاق مرة أخرى.

ووصلت هيلاري كلينتون، الأحد الماضي إلى مدينة "ماندو" الهندية التي تحتوي على آثار تاريخية، تشمل مساجد من القرن الرابع عشر ومعابد، إضافة إلى القصر الذي انزلقت على سلمه الطويل مرتين.

المصدر: وكالات