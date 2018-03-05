دهسها.. ثم نقلها إلى السوق حيث كانت ذاهبة

سجلت كاميرات مراقبة في مدينة بتروزفودسك الروسية لحظة دهس سيارة "فولغا" لفتاة كانت تعبر شارعا راكضةً في مكان عبور المارة.

وبعد الحادث خرج السائق من السيارة وراح يتكلم مع الفتاة. ويبين في الفيديو أن الفتاة ركبت السيارة بعد الحوار . وحسب تقارير وسائل الإعلام، نقل الرجل الفتاة المصابة إلى مركز تجاري محلي وذلك تطبيقا لرجاء الفتاة حيث كانت إصابتها طفيفة ولم تكن بحاجة لمستشفى، على ما يبدو.