هبوط طائرة ركاب بمحرك واحد في قرغيزستان

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران قرغيزستان "تيز جيت" اضطراريا بسبب انفجار المحرك.

ونشر أحد ركاب الطائرة لقطات فيديو تظهر الذعر على متن السفينة الجوية والتي بدأت الهبوط بعد نصف ساعة من إقلاعها من مطار ماناس الدولي في العاصمة القرغيزية.