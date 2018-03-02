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الوحدات الكردية تدمر عربة عسكرية تركية في عفرين

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نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مقطع فيديو أكد أنه استهداف من قبل عناصره اليوم الجمعة لعربة محملة بالذخيرة تابعة للجيش التركي في عفرين.

وقال المركز الإعلامي إن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت آلية عسكرية للجيش التركي والفصائل المساندة لها في ناحية راجو، مضيفا أن 7 جنود أتراك قتلوا في الهجوم.

ولم يتسن لـ RT التحقق من صحة الفيديو والمعلومات المذكورة من مصدر تركي رسمي.

المصدر: وكالات

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