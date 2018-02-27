اعتقال مجرم بطريقة هوليوودية

يظهر شريط فيديو نُشر في الإنترنت الأسبوع الماضي عملية "اعتقال بطريقة هوليوودية" حيث قام شرطي في مدينة إيشيم بمقاطعة تيومين الروسية بمطاردة شخص كان يقود سيارة وهو سكران.

وعندما حاول السائق مغادرة المكان قفز الشرطي إلى السيارة والتصق بها وكسر زجاجها متسللا إلى داخلها.

وبعد نجاح المطاردة والقبض على السائق تيين لاحقا أن الرجل لم يكن ثملا فحسب بل سارق للسيارة أيضا.

المصدر: زفيزدا