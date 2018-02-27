مواطنون أمريكيون يدمرون أسلحتهم الفردية

خلفت مجزرة فلوريدا تأثيرا عميقا على المجتمع الأمريكي، حيث ظهرت في الإنترنت عدة فيديوهات توثق تدمير بنادق من طراز "AR-15" التي استخدمها السفاك نيكولاس كروز.

وقال سكوت بابالاردو الذي قرر تدمير بندقيته إنه لا يرى طريقة أخرى لاستثناء استخدامها في جريمة مماثلة في المستقبل، كما عبرت أماندا ميير، التي أيضا كانت صاحبة "AR-15"، بفرحتها بسبب انخفاض عدد الأسلحة في العالم، حتى ولو ببندقية واحدة فقط.