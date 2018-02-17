ضحك عجوز في الـ 93 يثير إعجاب الإنترنت

تتزايد بشكل مطرد شعبية فيديو، ظهرت فيه امرأة تبلغ من العمر 93 عاما وهي تشارك في تمرينات للياقة البدنية. وخلال ذلك كررت السيدة حركات المدربة وهي جالسة على كرسي وكانت تضحك بسرور

وقامت ابنة المدربة @joana_zanin10. بنشر الشريط على صفحتها في تويتر .

وقالت: "والدتي تدرب هذه الجدة البالغة من العمر 93 عاما، وهذا أحلى شيء يمكن تخيله. لا شك في أن الابتسامة والضحك يعيدان لها الشباب".

My mom trains this 93 year old and it’s the cutest thing ever. Her laugh and smile makes her young #blessedpic.twitter.com/oeRWylrLV4 — jo (@joana_zanin10) February 15, 2018

وخلال فترة يومين فقط شاهد الفيديو أكثر من سبعة ملايين شخص، و 384 ألف إعجاب. وفي التعليقات، عبر معظم المستخدمين عن إعجابهم بالعجوز الرياضية التي تشع سعادة وسرورا.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين