شاب قرغيزي يبتكر طريقة غريبة لطلب يد صديقته للزواج!

طلب شاب من قرغيزستان، يد صديقته بطريقة فريدة من نوعها، من خلال مشهد تمثيلي وفقا لسيناريو معد سابقا تجهله الفتاة.

وتقتضي الخطة المعدة، أن يوقف رجال مسلحون على هيئة قوات أمنية، الشاب وصديقته أثناء ركوبهما سيارة، وبعدها يخرجوا الشاب تحت تهديد البنادق، ويضعوا رأسه عنوة للتفتيش على غطاء محرك السيارة، ويحضر أحدهم كيسا يحتوي على مادة تشبه المخدرات، زاعما أنه وجد داخل السيارة.

وكانت نهاية هذه القصة غير متوقعة تماما للفتاة، إذ مزق الشاب الكيس المملوء بالدقيق وأخرج منه خاتم الخطوبة.

المصدر: نوفوستي