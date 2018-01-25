شاهد.. محطة رادارات عالية الدقة قرب موسكو

نشرت وكالة "رابتلي" الإعلامية فيديو تظهر فيه محطة "دون-2 إن" للرادارات وهي جزء من منظومة "آ-135" المضادة للصواريخ الباليستية ، قرب مدينة سوفرينو في مقاطعة موسكو الروسية .

يذكر أن المحطة قادرة على رصد كافة الأهداف التي يتجاوز قطرها خمسة سنتمترات، وتحديد مدى تهديدها وتدمير الأهداف الخطيرة بينها. المنظمة تعمل24 ساعة في اليوم وتراقب جميع الأهداف على مدى 3700 كم.