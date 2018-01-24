الفيضانات تهدد متحف اللوفر في باريس!

دعت السلطات الفرنسية، الأربعاء، سكان العاصمة باريس، بالابتعاد عن نهر السين بعد ارتفاع مستوى مياه الفيضانات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد.

Париж уходит под воду — Сена поднялась почти на пять метров, под угрозой Лувр.https://t.co/jacoodIA7C#Франция#наводнениеpic.twitter.com/8fkUZOwoDw — Пятый канал Новости (@5tv) ٢٤ يناير، ٢٠١٨

وأغلقت السلطات الفرنسية متحف "اللوفر" على خلفية ارتفاع مستوى المياه لنهر السين إلى 5.12 متر، ما أسفر عن إيقاف الملاحة وإغلاق عدد من محطات مترو الأنفاق في باريس. وحذرت السلطات من أن مستوى المياه قد يتجاوز الحد القياسي له منذ أكثر من مئة سنة، والذي تم رصده في عام 2016، حين وصل إلى 6.1 متر.

المصدر: وكلات